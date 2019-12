Gebruikstips voor je bluetooth-speaker

Bluetooth speakers kunnen lang mee gaan. Maar net zoals bij een smartphone of laptop, kan de accu van een bluetooth speaker slijten. Vermijd hoge temperaturen, dus leg de speaker niet te lang in de zon. Zorg ervoor dat de speaker ook bij opladen enigszins koel blijft. Gebruik je de speaker lange tijd niet, bewaar hem dan met een tot zo'n 70% opgeladen accu. Wamt leg je de speaker lange tijd helemaal 'leeg' weg, dan kan de accu defect raken.

De accu van een bluetooth speaker kun je bijna nooit zelf vervangen. Hopelijk gaat hij dus niet te snel kapot. Denk je dat de accu toch te vervangen is, kijk dan of je het kunt laten repareren via een repair café.

Denk eraan dat een bluetooth speaker elektronica bevat die gerecycled kan worden. Inleveren kan bij een winkel met een inzamelpunt.