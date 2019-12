Hoe wij bluetooth-speakers testen

We hebben 70 draadloze bluetooth-speakers uitgebreid getest die goed verkrijgbaar zijn in Nederlandse winkels en webshops. Iedere maand voegen we enkele modellen toe aan de test, om de test actueel te houden. De geluidskwaliteit is de belangrijkste graadmeter. Verder kijken we naar draagbaarheid, gebruiksgemak, accuduur en extra mogelijkheden.

Geluidskwaliteit

Elke bluetooth-speaker ondergaat een strenge luistertest. Onze experts beoordelen de speakers met pop, jazz, klassieke muziek en gesproken tekst.

Ieder panel-lid geeft afzonderlijk een oordeel per geluidssample, maar daarnaast ook kwalitatieve opmerkingen over de klank. Ook worden de speakers onder een hoek beluistered om te beoordelen wat daar het effect van is.

We voerden ook technische tests uit. Zoals een meting van het maximale volume waarbij het geluid nog net niet vervormt. Daarnaast meten we of de hoge-, midden- en lagetonen goed in balans zijn.

Draagbaarheid

Bluetooth-speakers zijn ervoor gemaakt om mee te nemen. Het oordeel over draagbaarheid zegt iets over de afmetingen en het gewicht van de speakers. Hoe lichter en kleiner, hoe gemakkelijker hij mee te nemen is. In onze test zitten speakers met het formaat van een blikje frisdrank tot een flinke schoenendoos.

Gebruiksgemak

Hoe gemakkelijk kun je een smartphone of tablet verbinden via bluetooth en gaat het wisselen tussen meerdere apparaten ook soepel? Ook wordt er gekeken naar de plaatsing van knoppen, het ontwerp van de meegeleverde app en de duidelijkheid van eventuele instructies.

Energiegebruik en accuduur

Hoe lang een speaker meegaat op een acculading kan sterk verschillen. Hoe lang een speaker speelt op een acculading is daarom deel van de test. We kijken ook of het batterijniveau duidelijk weergegeven wordt. Energiegebruik van bluetooth speakers is niet zo hoog, maar er is toch een controle op eventueel te hoog standby gebruik.

Mogelijkheden

Hoeveel aansluitmogelijkheden heeft de bluetooth-speaker? Heeft de speaker een ingang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken? Soms is een bluetooth speaker ook als handsfree set te gebruiken. Daarnaast biedt de bijgeleverde app meer of minder mogelijkheden om instellingen te wijzigen, bijvoorbeeld voor een andere klank.

Andere punten die meewegen:

Kun je een smartphone opladen via de usb-poort?

Is er een beschermhoes meegeleverd?

Berekening testoordeel

Het testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene onderdeel telt zwaarder mee dan het andere. De aspecten zijn als volgt gewogen:

Geluidskwaliteit: 60%

Gebruiksgemak: 25%

Accu: 10%

Mogelijkheden: 5%