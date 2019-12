Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-XB01 is een bluetooth speaker die in de categorie "Compact" valt, hij heeft minder dan een halve inhoud. Hij is zelfs zeer klein, want uiteindelijk meet hij maar een kwart liter. De voet is van een rubberachtig materiaal zodat hij goed stabiel blijft staan. Hij is enigszins waterdicht, dat wil zeggen hij voldoet aan de IPX5 standaard. Niet onderdompelen dus, maar spatwater overleeft hij wel. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Verder kun je er ook handsfree mee bellen. Kleine speakers kunnen prima klinken, maar heel luid, met behoud van geluidskwaliteit is, door natuurkundige beperkingen niet mogelijk.