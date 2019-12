Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-XB41 is een liggende bluetoothspeakers in een balkvorm. Hij heeft een omvang van zo'n 3 liter, en valt daarmee in de categorie "Groot". Deze speaker weegt zo'n 1444 gram, een gewicht dat past bij deze omvang, maar daarmee niet heel erg draagbaar. In dezelfde serie heeft Sony ook nog een aantal kleinere modellen. Hij is stof en waterdicht volgens de IPX67 standaard. Er is ook een gekleurde lichtshow mogelijk, en dit kun je regelen via een app. Eenvoudiger koppelen via Bluetooth kan met de NFC functie, maar de smartphone moet dit dan ook ondersteunen. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is, zoals gezegd, app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je smartphone opladen kan, via de USB ingang. Bij het bedienen van de toetsen krijg je auditieve feedback in de vorm van een drumgeluid, maar dit kun je ook uitschakelen.