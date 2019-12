Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ultimate Ears (UE) Boom 2 is een cilindervormige bluetooth speaker met een inhoud van zo'n 730 cc. Daarmee valt hij in de categorie "middelgroot". De omvang van een speaker is van belang, omdat alleen met een wat grotere speaker geluid van hoog tot laag op enig volume weergegeven kan worden. Het gaat hierbij om evenwichtig geluid, dus niet per se een extra luide basweergave. Deze speaker is voorzien van NFC, en dat helpt bij het makkelijker maken van een Bluetooth verbinding, al moet de smartphone dit ook ondersteunen. Bij dit merk is het mogelijk om een tweede speaker te koppelen, om op die manier een stereopaar te vormen. Door de volumeknoppen gelijktijdig in te drukken krijg je de accu lading te zien.