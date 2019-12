Vifa Helsinki

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vifa is niet voor iedereen een bekend merk, maar het heeft al een lange geschiedenis als het om luidsprekers gaat. Deze Helsinki valt in de categorie "Groot" en dat betekent groter dan 2 liter inhoud. In dit geval net iets groter want hij meet 2,13 liter. Met een gewicht van 1471 gram is hij vrij zwaar, maar veel gewicht helpt om de kast stevig te maken, en dat helpt voor een goede geluidskwaliteit. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Verder heeft hij NFC om de verbinding eenvoudiger tot stand te kunnen brengen. Dit werkt alleen als de smartphone ook NFC ondersteund voor dit doel. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.