UE Megaboom speaker €100 duurder binnen een maand

Nieuws|Opmerkelijk genoeg is de speaker bij grote webwinkels binnen een maand tijd €100 in prijs gestegen.

Toen we begin april de prijzen van de UE Megaboom peilden, was de speaker bij onder meer bol.com, Coolblue en MediaMarkt voor €199 te koop. Vandaag bekeken we de prijzen opnieuw en wat blijkt: bij dezelfde winkels kost de UE Megaboom nu €299. Bij Wehkamp steeg de prijs van €219 naar €299.

Niet alle winkels voerden de extreme prijsstijging door. Bij onder meer Webwinkel Nextdeal bleef de verkoopprijs gelijk met €236,25. Afuture voerde een relatief kleine stijging door: van €212,20 naar €236,20. Let dus goed op waar je de speaker koopt!

Vergelijk de testresultaten van bluetooth-speakers