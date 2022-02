Helpt ochtendurine tegen wintertenen? Kan het gebruik van deodorant borstkanker veroorzaken? Beschermt de inname van visoliecapsules tegen hart- en vaatziekten?

Deze en andere gezondheidsmythes worden in 101 mythes over gezondheid onder de loep genomen en beoordeeld op een schaal van onzin tot wetenschappelijk bewezen. Is er wel ondubbelzinnig bewijs voor de stelling? En hoe zit het met de kwaliteit van het onderzoek? Vele mythes worden doorgeprikt – hetzij omdat ze nooit goed onderzocht zijn, hetzij omdat het bewijs voor de claims hooguit mager is.

Wat vind je in dit boek?

Chronische pijn & cannabidiololie: heeft cannabidiololie een positief effect bij chronische pijnklachten?

Ooginfecties & contactlenzen: is het veilig om met contactlenzen in te zwemmen?

Haaruitval & cafeïneshampoo: werkt cafeïneshampoo bij haaruitval?

Voor wie is dit boek bestemd?

101 mythes over gezondheid is bestemd voor iedereen die wil weten wat er waar is van veelgehoorde gezondheidsmythes.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar jouw computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.

Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

