Prettig blijven wonen

Wie wil er nu niet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? En dan liefst in het eigen huis? Met wat aanpassen of verbouwen en wat meer zorg aan huis kan dat gelukkig vaak. Maar ook als thuis blijven wonen niet meer kan, zijn er allerlei alternatieven. Bijvoorbeeld verhuizen naar een woning of woonvorm die wel geschikt is, zoals een serviceflat, woonzorgcomplex, kangoeroewoning of woongroep.

Het is goed om – ook als je nu nog fit en gezond bent – alvast na te denken over hoe je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Dit boek helpt daarbij. Deze geheel geactualiseerde uitgave bevat praktische informatie over de mogelijkheden om nu en later ‘op maat’ te wonen. Met tips, handige websites en een praktische checklist om de eigen situatie in kaart te brengen en te beoordelen.

In het boek lees je onder meer:

Hoe je de keuze maakt tussen in het eigen huis blijven wonen en verhuizen

Welke aanpassingen je kunt doen om zo lang mogelijk in je woning te kunnen blijven en wat die kosten

Op welke subsidies je mogelijk een beroep kunt doen bij verbouwingen en andere aanpassingen

Hoe je een geschikte seniorvriendelijke woning vindt of kunt (laten) bouwen

Welke zorgvoorzieningen en hulpmiddelen er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar jouw computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website. Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden