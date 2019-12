Wat is de Black & Decker eVo Multitool?

De Black & Decker eVo Multitool is een snoerloze machine met opzetstukken om te boren, schroeven, zagen en schuren. De Multitool wordt geleverd in een praktische opbergkoffer met:

een boor- en schroefkop;

een zaagvoet (decoupeerzaag);

een schuurvoet (model delta), inclusief stofafzuigadepter;

acculader met twee Li-ion accu's van 14,4 V;

5 houtzaagjes (75 mm);

10 schuurvellen korrel 80;

5 boorbitjes met diameter 4,5,6,8,10;

4 schroefbitjes.

Uitbreiding

In de loop van 2012 wordt de eVo Multitool uitgebreid met koppen:

voor slijpen en schrapen;

om te boren in steen;

om sneller te schroeven in hard materiaal.

Prijs en test

De adviesprijs van de Black & Decker eVo Multitool bedraagt €230. De introductieprijs rond €200.

Wij testten de Black & Decker eVo Multitool op schroeven, boren, zagen en schuren. Kan de machine echt elke doe-het-zelfklus aan, zoals de website van de fabrikant meldt, of kun je beter losse apparaten aanschaffen?

Wat vonden wij van de Black & Decker Evo Multitool? Lees de review.

Black & Decker eVo Multitool: review

Multitools zijn in de mode. Met de Black & Decker eVo Multitool kun je snoerloos boren, schroeven, zagen en schuren. Volgens de website van de fabrikant kan dit gereedschap elke doe-het-zelfklus aan. Dat klinkt veelbelovend. Maar uit een test die we samen met de Belgische consumentenbond deden, blijkt dat toch wat tegen te vallen.

Boren en schroeven

Boren en schroeven gaat goed zolang het materiaal niet te hard en/of te dik is en de schroeven niet al te lang zijn. Dit heeft te maken met de maximale snelheid van dit apparaat. Die is met 700 toeren per minuut aan de lage kant. Bij schroeven van 8 mm dikte of meer zul je al snel in de problemen komen.

Zagen

Met de zaagvoet kan de Multitool ook uit de voeten als decoupeerzaag, maar - net als bij schroeven en boren - blijkt het toestel moeite te hebben met dikkere of hardere materialen. Bij wat omvangrijkere klussen merk je dat de accu niet het eeuwige leven heeft. Hij is helemaal leeg na 4 meter vezelplaat van 19 mm dik doorzagen. Daarom is het goed dat er 2 zijn meegeleverd.

Als je zaagt of schuurt met de Black & Decker Multitool moet je de aan-uitschakelaar voortdurend ingedrukt houden. Er zit namelijk geen blokkeerknop op. Op den duur werkt dit minder comfortabel.

Schuren

Met de schuurvoet (model driehoek of delta) wordt de Multitool een schuurapparaat, waarop overigens alleen speciale schuurvellen passen. Uit onze test blijkt dat het toestel weinig materiaal wegschuurt. Voor grote oppervlakken heb je er dus niet veel aan. De Black & Decker eVo Multitool is goed in het afwerken en het fijne werk in hoekjes en langs randen.

Een nadeel is dat hij maar 10 minuten schuurt met een volle accu. Zelfs met 2 accu's kom je dus in totaal maar aan 20 minuten. Daarna is het wachten geblazen, want het opladen van een accu duurt minstens 5 uur.

Voordelen

Handig voor als er geen stopcontact in de buurt is.

Praktische opbergkoffer.

Geleverd met tweede accu.

Nadelen

Het wat beperkte vermogen.

Accu is pas na 5-7 uur opgeladen.

Geen blokkeerknop voor de aan-uitschakelaar; onhandig bij zagen en schuren.

De Black & Decker eVo Multitool is handig voor wat lichtere klussen of de afwerking, zeker wanneer er geen stopcontact in de buurt is. Voor het zware werk blijf je toch aangewezen op losse apparaten op 220V die meer vermogen hebben.