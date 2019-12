Gebruikstips voor je boormachine

Houtspiraalboor

Een houtspiraalboor is te herkennen aan de scherpe punt om in het hout te drukken, zodat de boor niet wegloopt. Deze boortjes zijn er in vele maten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld om een gat te boren in hout, zodat je er makkelijker een schroef in kunt draaien. Wanneer je direct een schroef in hout boort kan het hout gaan splijten. Begin langzaam met boren, en voer de snelheid op zodra de boor goed gepakt heeft.

Speedboor

Dit is een houtboor voor grote boordiameters en diepere gaten.

Verzink- of soevereinboor

Als je gaat schroeven kun je het eerste stukje voorboren met een speciale verzinkboor. Hiermee zorg je dat de schroefkop mooi weggewerkt wordt. Deze boren zijn er voor hout en metaal.

Gatenzaag

Ook wel de '7-gatenzaag' genoemd. Dit is een set van meerdere ronden zagen die je op een boormachine kunt zetten. Ideaal voor boren van gaten in hout met hele grote diameters.

Metaalboor

Metaalboren hebben geen scherpe punt en zijn meestal gemaakt van speciaal staal (High Speed Steel), dat extra warm kan worden. Deze boren zijn ook geschikt voor het boren in kunststof.

Steenboor

Dit is een speciale boor voor steen en heeft een scherp snijvlak.

Betonboor

Een betonboor lijkt op een steenboor, maar is minder scherp. Een betonboor “snijdt” niet echt door de muur maar verbrijzelt het beton. Een betonboor is daarom niet geschikt voor andere materialen dan beton. Deze boor wordt vaak uitgevoerd met een SDS-plus aansluiting voor in boorhamers.