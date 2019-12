Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG BS 18C Li-202C is een zware schroefboormachine (18 Volt) geleverd met 2 accu's van 2 Ah. Krachtige machine met een zeer goede accu en bijbehorende lader. Scoort op alle vlakken prima, wel behoorlijk zwaar en duur. Ook niet heel gemakkelijk online of in de winkel te vinden.