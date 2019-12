Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Black+Decker BL186K (1 accu) is een zware schroefboormachine (18 Volt) geleverd met 1 accu van 1,5 Ah. Dit is de versie met 1 accu en zonder koffer. Er is ook een versie met 2 accu's (BL186KB). We testten de versie met een lader van 400mA. Er is ook een versie met een lader van 1A, de BL186K1B2.