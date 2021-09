Beter Bed Bellino

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Boxspring van Beter Bed. Zowel het onderstel als de matras bevat eenvoudige Bonellveren. Er is maar weinig schuim in de boxspring verwerkt. Bovenop het onderstel ligt een laag schuim van 2 cm, net als aan weerskanten van de matras. Ook de topper is een laag schuim van 2 cm. Dat alles zorgt er voor dat deze boxspring erg koel aanvoelt.