Swiss Sense Home 101

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We testten de Home 101 boxspring met de Pocket 500 matras (medium hard) en de Allvar topper. Alleen verkrijgbaar als 2-persoonsboxspring. Het onderstel is hout met een dunne laag pocketveren. De matras is gemaakt van pocketveren en de topper is gemaakt van koudschuim.