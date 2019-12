Abonnementsgeld bij tussenpersoon in opmars

MultiSafe was de eerste en inmiddels zijn er zo'n 20 tussenpersonen die hun klanten 10 tot 15 euro per maand in rekening brengen. Voor nieuwe klanten mag dit, zo lang alle kosten maar transparant zijn.

De Consumentenbond vindt het echter onterecht als tussenpersonen dit bij bestaande klanten doen. De voorwaarden mogen niet tussentijds gewijzigd worden en daarom spant de Consumentenbond een rechtszaak aan tegen MultiSafe.

Consumenten die bij hun huidige tussenpersoon opeens abonnementsgeld moeten gaan betalen, kunnen zich melden bij de Consumentenbond via een speciaal meldpunt. Bij dit meldpunt kwamen de eerste twee maanden al meer dan 250 meldingen binnen. De Consumentenbond gebruikt deze meldingen om te inventariseren welke tussenpersonen de praktijken van MultiSafe volgen, en om degenen die zich aangemeld hebben op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de rechtszaak.