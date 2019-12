Budget vakantiegangers nog niet hersteld

Nieuws|Vakantiegangers geven dit jaar minder uit dan voor de recessie. Gemiddeld besteden ze €36 per persoon per dag. In 2007 was dat nog €38. Bijna de helft van alle vakantiegangers bepaalt bij het boeken eerst de bestemming, en kijkt dan pas naar de portemonnee. Dat blijkt uit een enquête van ING onder zo'n 64.000 respondenten.