Budgettraining voor studenten wordt uitgebreid

Nieuws|Het financiële educatieprogramma 'Slim Studeren = Geld Beheren' wordt in 2011 uitgebreid. Dat meldt Wijzer in geldzaken op haar site.

Naast Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht verschijnt het programma in 2011 ook in Nijmegen en Groningen. Het educatieprogramma is bedoeld om studenten financieel bewust te maken. Ouderejaarsstudenten geven nieuwe studenten in hun stad budgettrainingen zodat zij slim leren omgaan met hun geld.

Uit onderzoek van het Nibud (2010) bleek dat studenten die in 2008 afstudeerden gemiddeld €12.500 schuld hadden. Dat is ruim €2.500 meer dan vier jaar eerder. De meerderheid van de studenten leent extra geld om 'relaxter' de studie door te komen. Onderzoek van het CBS wijst uit dat studenten de laatste tien jaar veel meer zijn gaan lenen.