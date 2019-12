Geen BKR-notering bij kleine betalingsachterstand

Nieuws|Consumenten die een kleine betalingsachterstand hebben, mogen niet zomaar een achterstandsnotering krijgen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem. Bij een kleine betalingsachterstand heeft een BKR-registratie onevenredig veel nadelige gevolgen voor de consument. De registratie is dan in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het hof deed deze uitspraak in een zaak waarbij een consument een betalingsachterstand van €20 had bij Comfort Card (nu Santander). Omdat deze achterstand genoteerd stond bij het BKR, kon hij geen hypotheek afsluiten. De betalingsachterstand was ontstaan door een verhuizing. Aanmaningen werden nog op het oude adres bezorgd.

Deze uitspraak is niet 1 op 1 te kopiëren naar andere zaken. Wat een te kleine betalingsachterstand precies is, zal de rechter van geval tot geval moeten bekijken.

Lees de volledige uitspraak.