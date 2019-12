Opnieuw oplichter ontmaskerd

De oplichter noemt zich Steward Alexandram en belooft goedkope kredieten te verstrekken nadat er €60 is overgemaakt naar een adres in Nigeria. In augustus maakte AFM een vergelijkbaar geval bekend.

Mensen die geld willen lenen, kunnen het beste eerst controleren of de aanbieder van hun keus een vergunning heeft bij AFM. Bij kredietverleners die opereren met gratis e-mailadressen als hotmail, Yahoo of Gmail is extra waakzaamheid geboden. Vooraf geld of een 'premie' betalen om een lening te krijgen is nooit een goed plan.