Verlagen kinderopvangtoeslag aanslag op portemonnee

Tweeverdieners met twee kinderen die drie dagen per week naar een dagverblijf gaan, hebben volgend jaar €77 per maand minder te besteden. Een vergelijkbaar gezin dat geen gebruik maakt van opvang, gaat er maar €12 per maand op achteruit. Met de Kinderopvangberekenaar 2011 kunnen ouders zelf uitrekenen hoe ze er volgend jaar voor staan.

Ook gepensioneerden gaan er op achteruit. Vanwege de problemen bij pensioenverzekeraars blijven de pensioenuitkeringen gelijk. Mensen die met vervroegd pensioen zijn en nog geen AOW ontvangen zullen dit het hardste voelen.