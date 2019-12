Conclusie

Airbnbutler is een aantrekkelijk concept: het bedrijf regelt via huizenverhuursite Airbnb huurders voor je huis, doet de sleuteloverdracht en de schoonmaak achteraf. Zaken waar je niet aan toekomt als je op vakantie bent. En dat voor een percentage van de inkomsten, dus zonder een financieel risico (check wel de dekking van je inboedelverzekering en je aansprakelijkheidsverzekering voor je betalende gasten thuis ontvangt). Het is een nieuwe manier om je huizenbezit te gelde te maken in de deeleconomie. Terwijl je op vakantie bent verdien je een deel van de reis terug.

Wel blijken er nog wat puntjes op de i te zetten. Zo belooft Airbnbutler alleen nette gasten voor jouw woning te selecteren. Het eerste weekend viel dat tegen met 4 twintigers die tot 3:30 uur ‘s nachts lawaai maakten. De buurvrouw was terecht laaiend. Toen Airbnbutler duidelijk was gemaakt aan welke criteria de gasten moeten voldoen, kwam wel een keurig stel te logeren. Airbnbutler ontzorgt, maar vergeet niet aan te geven wat je als verhuurder precies van het bedrijf verwacht.

Sinds 2014

Het Nederlandse bedrijf Airbnbutler is sinds september 2014 actief en verhuurt inmiddels meer dan 100 woningen van particulieren als vakantiewoning. Dat doet het bedrijf in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Delft, Leiden en Antwerpen.

Airbnbutler belooft op zijn website de boekingen te regelen, huurders te screenen, een optimale prijs te kiezen en advertenties te optimaliseren. Een gastheer zorgt voor de sleuteloverdracht, checkt de gasten in, informeert over huisregels, controleert tussentijds de woning en is 24/7 het aanspreekpunt voor de gasten. Kortom: Airbnbutler 'ontzorgt'. Na afloop kom je thuis in een fris en schoon huis. Het geld wordt automatisch op je rekening bijgeschreven. Airbnbutler rekent in Den Haag en Amsterdam een commissie van 25% (inclusief btw) van de verhuurprijs.

Kennismaking

Een vrijblijvende kennismaking met de medewerker van Airbnbutler verliep prettig. Hij was benieuwd naar de woning en kwam zelf een kijkje nemen. Hij gaf direct veel nuttige tips om het huis extra aantrekkelijk te maken voor de foto’s die zij wilden maken voor de advertentie. Zoals: een gedekte tafel oogt aantrekkelijker.

Wel bleek de informatie van deze medewerker later niet helemaal te kloppen. Zo kostte de schoonmaak voor de gasten niet €35, zoals hij terloops noemde, maar €50. Deze kosten worden weliswaar bij de huurder in rekening gebracht en niet bij de verhuurder, maar toch.

Airbnbutler stelde voor de woning een prijs voor van €70 per nacht voor 2 personen, met optioneel €10 per extra gast. Er waren 4 slaapplaatsen dus de woning zou maximaal €90 per nacht kunnen opleveren. Dat is mooi verdiend.

Op proef

Airbnbutler mocht de woning van de auteur een tijdje verhuren. Zij plaatsten een advertentie (met door ons geleverde foto’s) op Airbnb. We moesten wel veel bijsturen om de advertentie kloppend te krijgen, zonder al te storende taalfouten en met de juiste, beschikbare (verhuurbare) dagen in de kalender.

Slordig: het huis werd op Airbnb geplaatst namens een zekere ‘Vincent’ met een niet al te zakelijke profielfoto erbij. Erger: bovenaan de recensies van deze Vincent stond een kritisch commentaar van een gast die zich slecht behandeld voelde. Bepaald niet wervend.

Verblijf

In het eerste weekend hadden we pech met de gasten: 4 jonge twintigers. De buurvrouw klaagde over geluidsoverlast tot 3.30 uur ‘s nachts. Airbnbutler belooft de huurders te screenen. Dit hebben ze niet goed gedaan. Je plaatst niet 4 jonge twintigers in een rustige woonwijk. Misschien hadden we zelf ook alerter moeten zijn en kritischer moeten doorvragen over de screening. Je kunt vooraf je voorkeur opgeven.

We hebben hierna nogmaals huurders laten komen, maar nu met een aangescherpt huurdersprofiel: maximaal 2 gasten van minimaal 30 jaar of gezinnen met jonge kinderen. We kregen hierna een keurig stel te logeren.

Schoonmaak

Thuis komen in een schoon en fris huis, zoals de website belooft? Het huis rook na het eerste weekend naar bier. Ook lagen de vieze lakens nog op de bedden. Gelukkig kwam de schoonmaakster binnen 10 minuten. Bij de tweede verhuur hadden we geen klachten over de schoonmaak.

Voordelen

Je hoeft niet zelf te wachten op je gasten voor de sleuteloverdracht (dit kan soms uren duren);

Je besteedt alles uit, van sleuteloverdracht tot schoonmaak;

Het geld wordt automatisch bijgeschreven op je rekening;

Airbnbutler werkt op 'no cure no pay' basis, ze verdienen pas als jij dat ook doet.

Nadelen

Je weet niet wie je in huis haalt, want je hebt zelf geen zicht op je gasten. Dat kan goed uitpakken, maar ook verkeerd. Denk aan geluidsoverlast.

Toeristenbelasting

Airbnbutler.nl wijst verhuurders er terecht op dat tijdelijke huurders meestal toeristenbelasting moeten betalen. Die belasting moeten de verhuurders in rekening brengen bij hun huurders om vervolgens af te dragen aan de gemeente. Doen verhuurders dit niet, dan lopen ze kans op een naheffing plus een boete. Het tarief van de toeristenbelasting wisselt per gemeente maar is meestal enkele euro’s per dag. Het tarief van jouw gemeente vind je door online te zoeken op de term 'toeristenbelasting' en de naam van jouw stad.

Amsterdammers die hun woning (laten) verhuren via Airbnb hoeven geen toeristenbelasting te innen bij hun huurders. Airbnb rekent deze namelijk zelf direct af met de huurders. Dit is te danken aan een convenant tussen Airbnb en de gemeente Amsterdam.

