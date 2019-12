Cadeaukaarten V&D waardeloos?

Nieuws|Consumenten hebben nog voor miljoenen euro's aan cadeaukaarten van V&D in huis. Deze cadeaubonnen kun je vooralsnog niet meer inleveren bij het inmiddels failliet verklaarde warenhuis. De Consumentenbond krijgt hier veel vragen en klachten over.

Niet meer in te leveren

Sinds V&D eind december 2015 uitstel van betaling kreeg, is het niet meer mogelijk om gekochte spullen te retourneren. V&D neemt ook geen cadeaubonnen meer aan, waardoor V&D-bonnen (voorlopig) waardeloos zijn geworden. Veel consumenten zijn hierdoor gedupeerd. Het is nog onzeker of de bonnen ooit hun waarde terugkrijgen, bijvoorbeeld na een doorstart.

Voor niets betaald

Bij het adviescentrum van de Consumentenbond komen veel vragen binnen over de rechten van consumenten die cadeaubonnen hebben. Juridisch gezien is een cadeaubon een tegoed. In het geval van een faillissement bepaalt de curator of je nog aanspraak kunt maken op dat tegoed. In zake V&D is dat niet waarschijnlijk. Zuur, want consumenten hebben eerder betaald voor de bonnen.

In de maling genomen

Naast juridische vragen komen er ook klachten over de verkoop van V&D-bonnen binnen bij de Consumentenbond. Bijvoorbeeld van consumenten die enkele dagen voordat uitstel van betaling werd verleend nog cadeaukaarten kochten en zich nu in de maling genomen voelen: 'Het management was op de hoogte en wist dat de bonnen snel na aankoop niet meer ingeleverd konden worden'.

Acties met V&D-cadeaukaarten

Inmiddels komt het ene na het andere bedrijf met acties waarbij cadeaubonnen van V&D toch nog ingewisseld kunnen worden. Let daarbij wel goed op de voorwaarden: in een aantal gevallen geldt een minimaal bestedingsbedrag van bijvoorbeeld €50 en mag je daarbij maximaal 1 cadeaubon inleveren. Bedrijven bieden vaak allerlei 'acties' en 'kortingen' aan met of zonder bon of kortingscode die een dure 'reguliere' prijs verhullen.

Meer weten over je recht bij cadeaubonnen?