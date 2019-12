Cashflow-Go houdt je vakantie uitgaven in bedwang

Aanmelden verloopt gemakkelijk via http://go.cashflow.nl/. Je hoeft alleen je e-mail adres op te geven. Binnen enkele seconden ontvang je de instructies voor het downloaden.

Voordat je vertrekt stel je je vakantiebudget in. Tijdens de vakantie hou je je uitgaven bij en door middel van grafieken, vergelijk je je budget met je werkelijke uitgaven. De app werkt offline, dus er zijn geen extra kosten voor het mobiel datagebruik tijdens de vakantie. Hij is nu nog alleen geschikt voor de iPhone. Binnenkort kunnen ook Android gebruikers ermee aan de slag.

Cashflow.nl biedt al jaren een digitaal huishoudboekje aan. Inmiddels maken rond de 40.000 mensen gebruik van dit boekje. Het grootste deel van deze klanten logt een paar keer per jaar in. Evenals overigens het geval is bij de vele andere online huishoudboekjes.