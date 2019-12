Home

Geld & Verzekering

Besparen en budgetteren Energie besparen Nieuws|Erger jij ook aan die hoge energierekening? Doe dan de nieuwe bespaartest van het Nibud en Milieu Centraal via www.bespaartest.nl en kom er snel achter hoe je kosten kunt besparen. Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:11 mei 2011

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de douchekop te vervangen door een spaardouchekop. Uit de bespaartest blijkt dat je daar, afhankelijk van het type huis waarin je woont en het aantal bewoners zo'n €50 per jaar mee bespaart. Wassen op 30 of 40 graden met een volle trommel levert €18 per jaar op. En je wasgoed uithangen in plaats van in de droger doen, bespaart op jaarbasis zelfs €34. De bespaartest verplicht je tot niks, maar maakt je wel duidelijk wat energie nou echt kost. Als je het licht van de gloeilampen gezelliger vindt dan energiezuinige lampen, kun je die dus gewoon laat zitten. Maar weet dat die keuze je zo'n €65 per jaar kost.