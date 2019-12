Geldproblemen vaak door eigen schuld

De vijf belangrijkste risicofactoren op een rij:

1) Geen spaarrekening hebben en geen behoefte om te sparen;

2) Moeilijk verleidingen kunnen weerstaan;

3) Gericht zijn op de korte termijn;

4) Geen overzicht (willen) hebben en niet planmatig met geld omgaan;

5) Geen goede financiële opvoeding gekregen.

Betalingsachterstanden

Ruim 14% van de consumenten had het afgelopen jaar grote financiële problemen zoals loonbeslag, het afsluiten van de energie of achterlopen op het betalen van de huur of hypotheek. Vooral consumenten tussen de 25 en 44 jaar hebben dit soort problemen. Als oorzaak geeft bijna 40% aan dat er een onverwachte uitgave kwam, bijvoorbeeld een autoreparatie, 39% had te maken met een inkomensterugval. Ruim 20% geeft de eigen administratie de schuld.