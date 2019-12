Eerste indruk|GRPPY (je spreekt het uit als ‘Groepie’) is een applicatie die je kunt gebruiken als digitale geldpot voor groepsactiviteiten. De app is een initiatief van Rabobank, die door haar dochtermaatschappij MyOrder is ontwikkeld en wordt (als open bètaversie) aangeboden sinds 18 april 2016. Ga je met een groep een gezamenlijk cadeau geven, organiseer je een vrijgezellenfeest of staat er over een tijdje groepsuitje gepland? Dan kun je met deze app via iDeal geld inleggen. De groepsbeheerder kan het geld weer opnemen om betalingen te doen. Is dit een handig hulpmiddel?

Update: 3 april 2017

GRRPY stopt er op 3 juni 2017 mee en vraagt gebruikers voor 30 april van dit jaar de groepspot te verdelen. Meer informatie.

Conclusie

GRPPY is een virtuele plek waar een groep geld verzamelt voor een toekomstige activiteit. De app geeft een overzicht van de verschuldigde bedragen binnen de groep. In tegenstelling tot Sjaak kan alleen de groepsbeheerder geld opnemen. Die doet dat door eerst het geld naar zijn eigen rekening over te maken. Het duurt 1 tot 3 werkdagen dat het teruggestorte bedrag op de bankrekening van de groepsbeheerder staat. De vraag is wat precies de toegevoegde waarde is van gewoon aan je vrienden of kennissen vragen of ze ieder een bedrag naar je willen overmaken.

Daarnaast kan de registratie voor het gebruiken van de app een drempel zijn vanwege veel persoonsgegevens.

Alternatieven

Er zijn meer apps die je helpen met overmaken van geld naar vrienden en/of delen van een rekening. Banken als ABN Amro, ING en Triodos bieden deze mogelijkheid aan in hun bankieren-apps. Knab biedt Knab Social aan.

Ook zijn er andere apps, zoals Bunq, PayPal.me, Sjaak, Tikkie en Twyp, die een dergelijke dienst bieden. Al deze initiatieven, behalve Bunq en Tikkie, hebben gemeen dat het pas werkt als degene aan wie je het geld wilt overmaken ook een account heeft.

Veiligheid en privacy

Het geld staat geparkeerd in een e-wallet waar je toegang hebt met een 5-cijferige code of via touch-ID (vingerafdruk). Deze virtuele portemonnee wordt beheerd door elektronisch geldinstelling Wirecard. De privacy statement van Wirecard is alleen beschikbaar in een Engelstalige versie.

Volgens het privacy statement worden de volgende gegevens verzameld en gebruikt:

De gegevens die je invult als je een profiel aanmaakt.

Informatie over de groepen waarvan je lid bent.

Gegevens die worden vastgelegd als jij of één van je groepsleden gebruikmaakt van de diensten van Wirecard.

Gegevens via geanonimiseerde Google Analytics cookies.

Gegevens die zijn opgeslagen op je telefoon (als je hier toestemming voor hebt gegeven).

Bij registratie van de app worden de algemene voorwaarden en het privacy statement actief aangeboden om te lezen. De privacy statement is opgesteld op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inclusief informatie over bewaartermijnen.

Indien je het transactielimiet van €1000 naar €7500 per jaar wil verhogen, dan moet je een aanvraag indienen met aanvullende informatie. De gegevens die worden gevraagd, worden niet op je toestel of in de app bewaard, maar worden versleuteld verstuurd naar My Order.

Voordelen

De app is gratis.

Er worden geen kosten gerekend voor het ontvangen, overmaken of terugstorten van betalingen.

Je hoeft geen IBAN of e-mailadressen uit te wisselen.

Er zit een chatfunctie in de app waarvoor je geen koppeling met een andere chat-app nodig hebt.

Het geld wordt beheerd op een Stichting Derdengeldrekening bij de Rabobank. Die rekening valt onder het depositogarantiestelsel.

My Order is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Indien My Order je klacht afwijst, kun je terecht bij het Kifid.

Bij registratie worden de algemene voorwaarden en het privacy statement actief aangeboden om te lezen. De privacy statement is opgesteld op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inclusief informatie over bewaartermijnen.

Nadelen

De app is niet beschikbaar voor Windows-smartphones.

Bij registratie moet je veel gegevens opgeven waaronder je paspoort- en adresgegevens.

Het is een aparte app, dus weer een app en (te onthouden) code erbij.

Je kunt maximaal 1 bankrekening koppelen.

Het minimale inlegbedrag is €5.

Je kunt maximaal €1000 inleggen en terugstorten per persoon per kalenderjaar. Per maand kun je maximaal €1000 inleggen en per dag €500 inleggen.

Om de app te mogen gebruiken moet je 18 jaar of ouder zijn.

Voor iedereen met een bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling. Niet voor bijvoorbeeld medestudenten of familieleden, die tijdelijk in Nederland zijn, met een buitenlandse rekening.

Om te kunnen chatten en splitsen moet je toestemming geven om te synchroniseren met je contactenlijst van je mobiele telefoon.

De maker van een groep in de app fungeert als groepsbeheerder. Je bent dan de enige die geld kan opnemen. Alle andere deelnemers kunnen alleen inleggen. Zodra een groep is aangemaakt, kan de groepsbeheerder niet meer gewijzigd worden. Als groepsdeelnemer kun je geld opnemen om buiten de GRPPY-app om betalingen namens de groep te verrichten, tenzij de beheerder deze mogelijkheid heeft uitgeschakeld.

Voor het aanvragen van de app of het verhogen van een limiet kan je kredietwaardigheid worden gecontroleerd.

Indien een deelnemer de groep verlaat en zijn/haar resterende saldo niet terugvordert, dan wordt dit evenredig verdeeld over de achterblijvende deelnemers aan de geldpot.

