Er komt veel op je kind én jou af als je kind naar de middelbare school gaat. Een nieuwe fase, een nieuwe school en een lesrooster in plaats van vaste schooltijden. Ook verandert er misschien het een en ander op het gebied van geldzaken. Wat is handig om te weten?

Kosten school

De middelbare school organiseert uitstapjes en schoolreizen. Als een evenement verplicht is, betaal je geen kosten. Meegaan op schoolreis is niet verplicht. Wil of kun je niet betalen voor een schoolreis, dan moet de school voor een ander programma zorgen.

Ouderbijdrage

Op de middelbare school is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. De Inspectie van het Onderwijs heeft een lijst met veelgestelde vragen over ouderbijdragen aan schoolkosten in het voortgezet onderwijs opgesteld.

Schoolspullen

De meeste schoolboeken en lesmaterialen op de middelbare school zijn gratis. Denk wel aan kosten voor schoolspullen zoals:

schooltas

agenda

pennen, passer en rekenmachine

schriften en kaftpapier

woordenboeken

gymkleding

computer/laptop

Sommige scholen stellen de aanschaf van een laptop verplicht. Voor gezinnen met een laag inkomen bestaan tegemoetkomingen in schoolkosten.

Kleedgeld naast zakgeld

Als je kind op de middelbare school zit, kun je beginnen met kleedgeld geven. Kleedgeld is iets anders dan zakgeld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat je voor kleding voor kinderen vanaf 12 jaar gemiddeld €56 per maand kwijt bent. In theorie zou daarmee alles betaald kunnen worden; van sokken tot een winterjas. In de praktijk betalen kinderen meestal niet alle kleding van het kleedgeld (bijvoorbeeld geen sport- of badkleding).

Bijbaantje

Scholieren kunnen buiten schooltijd geld verdienen, bijvoorbeeld door reclamefolders te verspreiden of vakken te vullen in een supermarkt. Voor kinderen vanaf 13 jaar gelden wettelijke regels voor werk, bijvoorbeeld over het soort werk dat ze mogen verrichten.

Als werkende scholier is het slim om te kijken of je (een deel van) de belasting die je betaalt kunt terugvragen. Gebruik onze handige checklist Belastingaangifte voor jongeren.

Afspraken maken met pubers

Op de middelbare school zijn kinderen steeds meer bezig op de computer/laptop, smartphone en/of tablet. Ze komen ook (nog meer) in aanraking met social media. Maak afspraken over social media en lees onze tips over onder andere toezicht en privacy.

Maak ook afspraken over geldzaken. De checklist Geldafspraken met pubers van het Nibud kan handig zijn.

