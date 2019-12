Kijk uit bij kortingssites

Nieuws|Kortingssites schermen vaak met hoge kortingen op producten of uitjes, maar voor consumenten is dit niet altijd de beste deal. De Consumentenbond bekeek 50 kortingsacties op 10 sites om te kijken of consumenten hiermee echt voordeliger uit zijn. Van de 25 kortingsacties waren er 18 minstens 25% goedkoper dan bij de aanbieder of elders op internet. Sommige kortingen liepen zelfs op tot meer dan 50%. Maar er waren ook 'aanbiedingen' die elders beduidend goedkoper waren.

Hoewel internetkorting kan lonen, is het goed een aanbieding altijd tegen het licht te houden om vervelende verrassingen te voorkomen. Een aanbieding geldt mogelijk alleen op bepaalde dagen, voor een versoberd diner of het is nodig om snel te reageren. Een veelgehoorde klacht is dat een uitje of cursus steeds volgeboekt is. De beschikbaarheid is niet altijd inzichtelijk vóór de koop. Ook de oorspronkelijke prijs op zo'n website klopt soms niet: zo is het 'menu van de chef' voor 2 personen bij de Shore Club in Huizen volgens Goldendeals €99 waard, maar kost het menu volgens de website van het restaurant €74. Ook komen bij de bestelling onvoorziene kosten zoals verzendkosten voor.

Verantwoordelijkheid onduidelijk

Bij te late verzending of wanneer het product of uitje niet naar wens is, is het vaak onduidelijk wie je hierop kunt aanspreken. De aanbiedingssites nemen alleen verantwoordelijkheid voor de levering van een kortingsvoucher. Hierover ontvingen de Consumentenautoriteit en de Consumentenbond veel klachten over Groupon. Volgens de wet Koop op afstand hebben consumenten 7 dagen bedenktijd na ontvangst van een product. Deze termijn geldt na ontvangst van de voucher en er gaan opnieuw 7 dagen bedenktijd in na ontvangst van het product.