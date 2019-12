Eerste indruk|De Staatsloterij verkoopt vanaf 11 maart 2014 staatsloten met een nieuw spelelement: Staatsloterij XL. Voortaan heb je met hetzelfde lotnummer meer kans op een prijs, mits je extra betaalt voor de XL-optie. Voortaan zijn ook de begincijfers van je lot van belang. De eerste XL-trekking is op 10 april en de hoofdprijs is 1 miljoen.

Staatsloterij XL: review

De Consumentenbond heeft voor jou uitgerekend hoe groot de winkans is op zo’n XL-prijs. We gaan uit van gemiddeld 2,9 miljoen verkochte loten per trekking:

De kans dat jij met de XL-trekking €1 miljoen wint is 1 op 2,9 miljoen.

De kans dat je een prijs van €1000 of hoger wint is 1 op 19.079.

De totale winkans op een XL-prijs is op 1 op 149, maar dan zijn vooral de kleine prijzen. Bij €100 hoeven slechtst de eerste 3 begincijfers goed te zijn.

Voordeel

Je speelt met je Staatslot XL mee in 2 trekkingen. De reguliere trekking en de XL-trekking. Je maakt daadwerkelijk meer kans op een prijs.

Geen enkele andere loterij in Nederland keert een zo hoog percentage (66%) van de inleg uit in de vorm van prijzengeld.

Nadeel

De consument kan niet meer kiezen voor de optie spelen mét of zonder Jackpot. Je speelt automatisch mee voor de Jackpot.

Daarom zijn de loten voortaan €2 duurder en kosten ze €15. Als je ook wilt meespelen in de XL-trekking betaal je daar bovenop €2,50 extra voor een heel lot en €0,50 voor een 1/5 lot. Je bent dus duurder uit.

Conclusie

Als je voor de hoogste winkansen gaat, betaal je voortaan €4,50 extra op een heel Staatslot: €2 voor de verplichte Jackpot en €2,50 extra voor de XL-variant. De winkans is daadwerkelijk groter, omdat je met hetzelfde lotnummer vaker meespeelt.

Valt een prijs op een verkocht lotnummer, maar is de XL-optie niet verkocht, dan wordt de XL-prijs niet uitgekeerd. Dus bij de XL-trekking worden niet alle prijzen gegarandeerd uitgekeerd.

De Staatsloterij XL is vooral een lekkere bijverdienste voor de Staat. De Staatsloterij heeft er baat bij dat zo veel mogelijk XL-loten worden verkocht. Bij 1 miljoen verkochte loten is de opbrengst na aftrek van het netto prijzengeld ruim €1,1 miljoen; bij 2,9 miljoen verkochte loten is de opbrengst ruim €3,2 miljoen.

Op lange termijn heeft het feit dat de hoofdprijs niet altijd wordt uitgekeerd nauwelijks invloed op de opbrengst.



Wat is de Staatsloterij XL?

De Staatsloterij gaat weer eens op de schop. Vanaf de trekking op 10 april is er een nieuwe spelelement: Staatsloterij XL.

Voor de reguliere trekking verandert er niets behalve dat je verplicht meespeelt met de Jackpot. De geldprijzen vallen van achter naar voren. Hoe meer eindcijfers en vervolgens letters je goed hebt, hoe hoger de prijs.

verandert er niets behalve dat je verplicht meespeelt met de Jackpot. De geldprijzen vallen van achter naar voren. Hoe meer eindcijfers en vervolgens letters je goed hebt, hoe hoger de prijs. Voor een kleine bijbetaling speel je mee met de speciale XL-trekking. Dan zijn de begincijfers van je lot van belang. Hoe meer begincijfers je goed hebt, hoe hoger de prijs. Bij 3 goede begincijfers win je €100 en voor de hoofdprijs van €1 miljoen moet je alle begincijfers en de lettercombinatie goed hebben.

Wat kost het?

De XL-optie kost op een heel lot €2,50 extra en op een 1/5 lot €0,50. De hele loten kosten inclusief verplichte Jackpot en XL-optie voortaan €17,50 en voor een 1/5 lot betaal je €3,50.

Voor wie is de XL-loterij?

Voor Staatsloterijspelers die graag een extra gokje wagen en meespelen voor de hoogste winkansen. Deelnemers betalen meer en er staat 'ja' op het lot als je meespeelt in de XL-trekking. Deze XL-loten zijn 11 maart te koop. Speel je maandelijks automatisch mee in de Staatsloterij, dan moet je zélf de XL-optie aanzetten via de klantenservice van de Staatsloterij: 0800-0231303.



Wat kun je extra winnen?

De XL-prijzen variëren van €100 tot €1 miljoen. De prijsverdeling is als volgt:

€1.000.000 = 1 trekking het hele lotnummer inclusief letters moet goed zijn;

€100.000 = 5 trekkingen moet het hele lotnummer inclusief letters goed zijn;

€10.000 = 10 trekkingen moet het hele lotnummer inclusief letters goed zijn;

€ 5000 = 20 trekkingen moet het hele lotnummer inclusief letters goed zijn;

€1000 = 4 trekkingen moeten alle vijf de cijfers goed zijn;

€450 = 4 trekkingen moeten alle vijf de cijfers goed zijn;

€250 = 6 trekkingen moeten de eerste vier begincijfers goed zijn;

€100 = 6 trekkingen moeten de eerste drie begincijfers goed zijn.

Er zijn diverse winnende cijfercombinaties mogelijk, hierdoor wordt een veelvoud aan prijzen uitgekeerd. Als 1 miljoen loten met XL-optie worden verkocht, dan zullen gemiddeld 40 prijzen van netto €1000 en 6000 prijzen van €100 vallen. De kans op €1000 is per trekking één op 100.000.



Hoe groot is nu die extra winkans?



Een standaard Staatslot bestaat uit 2 letters en 5 cijfers. Bij de Oudejaarsloterij heb je trouwens 6 cijfers. Volgens de organisatie van de Staatsloterij worden er voor een normale trekking zo'n 2,9 miljoen Staatsloten verkocht en is het uitkeringspercentage vóór aftrek kansspelbelasting rond de 66%. De kans op een hoofdprijs van €1 miljoen is gemiddeld in de XL-loterij 1 op ruim 2.900.000. Om het in een goed perspectief te zien: de kans dat je de zeldzame ziekte van Pompe hebt, is ruim 70 keer zo groot en de kans dat je in 2013 in het verkeer dodelijk verongelukte was zelfs 112 keer zo groot.

Waarom valt niet iedere keer de Jackpot?



De Jackpot start met een bedrag van €7,5 miljoen en de kans dat de Jackpot de eerste kans valt is 1 op 7. Een notaris begint met 6 blauwe ballen en één oranje bal. Als de oranje bal wordt getrokken, valt de Jackpot. De Jackpot valt op één van alle verkochte Staatsloten. Trekt de notaris een blauwe bal, dan verdwijnt die bal uit het spel waardoor de kans dat de Jackpot valt bij iedere trekking stijgt. Bovendien wordt de Jackpot bij iedere trekking gemiddeld zo'n 3,75 miljoen hoger. Als na zes trekkingen de Jackpot niet is gevallen, gebeurt dit gegarandeerd bij de zevende trekking, want dan is alleen de oranje bal nog over. En inmiddels is de Jackpot gegroeid naar zo'n €30 miljoen. Daarna begint het spel weer van voren af aan met €7,5 miljoen.

Is Staatslot XL het bijbetalen waard? Lees onze review.