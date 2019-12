Nieuwe financiële gidsen voor jonge ouders

In de twee nieuwe gidsen staan handige financiële tips verdeeld over de verschillende leeftijdsfases van kinderen.

De gidsen zijn gepubliceerd in samenwerking met CentiQ, Wijzer in Geldzaken. Dit platform onderzoekt regelmatig de financiële kennis en behoeften van Nederlanders. Uit de onderzoeken blijkt dat jonge gezinnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Als partner in het platform Wijzer in Geldzaken wil de Consumentenbond bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van consumenten. Op www.consumentenbond.nl/greepopjegeld zijn de brochures Kind & Geld en Alleenstaande Ouder & Geld te downloaden. Ook is er voor jonge ouders allerlei handige informatie (zoals een geldwijzer) beschikbaar.