Online hulpmiddel geeft inzage in financiën

Wat betekent dit voor mij? is een programmaatje op de de website van Wijzer in Geldzaken waarmee je kunt uitrekenen wat bepaalde overheidsmaatregelen betekenen voor jouw persoonlijke situatie. Puntsgewijs wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit heeft en wat je kunt doen.

Vragenlijst invullen

De consument moet eerst een paar vragen invullen over zijn persoonlijke situatie zoals heb je een baan, uitkering of studiefinanciering, wel of geen eigen huis, de gezinssamenstelling, de leeftijd van eventuele kinderen, krijg je bijvoorbeeld zorgtoeslag en heb je een auto. Daarna zie je wat de overheidsmaatregelen voor effect hebben op jouw leven. Zo weet je tot welke leeftijd je moet doorwerken voordat je AOW krijgt, dat je meer belasting op brandstof gaat betalen en dat de verkeersboetes met 2,8% stijgen. Je vindt handige rekenhulpen voor heffingskortingen en je kunt zélf je voorlopige aanslag uitrekenen.

Inzage in huishoudportemonnee

Deze online tool is ontwikkeld in samenwerking met het Nibud en moet mensen meer inzage geven in hun persoonlijke financiële situatie. Als je alle vragen hebt beantwoord krijg je een persoonlijk overzicht dat je kunt printen, opslaan of mailen.