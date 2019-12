Conclusie

De gratis app is een eenvoudig en modern hulpmiddel dat je kunt gebruiken voor financiële educatie en als instrument om het zakgeld van je kind bij te houden. Een belangrijk voordeel van de app is dat je data niet wordt gedeeld of verkocht. Als de plannen van Otly! worden gerealiseerd, kan dit misschien wel zorgen voor concurrentie voor banken.

Update 29 maart 2018

De app is recent uitgebreid met de functies Otly!Pay en Otly!Give. Met Otly!Pay kan je kind zijn of haar spaargeld gebruiken om een cadeaukaart te kopen. Het nadeel is dat het soort cadeaukaarten erg beperkt is, namelijk van 4 gameleveranciers waaronder Nintendo. Ook kun je je kind leren wat doneren aan een goed doel is met Otly!Give. Je maakt dan in de ouder-app met een iDeal-betaling het bedrag over naar het geselecteerde goede doel. Helaas kun je hier uit slechts 10 grote organisaties kiezen.

Een ander handig weetje is dat je Otly! kunt koppelen aan het account van je betaalrekening bij Bunq.

Gemakkelijk te gebruiken

De app kun je voor Android-smartphones en iPhones gratis downloaden vanuit de Google Play Store en Apple Store. Het instellen van de app gaat simpel.

Je registreert je als gebruiker met je e-mailadres en maakt een wachtwoord aan.

Vervolgens voeg je een kind of meerdere kinderen toe aan de app door een gebruikersnaam en pincode aan te maken.

Daarna kun je het volgende met de app:

Virtueel zakgeld overmaken naar je kind: tik op het spaarvarken en druk op de groene plusknop tot je het gewenste bedrag ziet staan. Daarna klik je op de knop 'stuur'.

Een geleend/voorgeschoten bedrag verrekenen via de rode minknop.

Eenvoudig een automatische bijschrijving aanmaken. Wekelijkse bijschrijvingen vinden plaats op zondagavond en maandelijkse bijschrijvingen op de eerste van de maand.

Bij de instellingen linksboven in de app kun je eventueel opties uitzetten, zoals melding bij een transactie of nieuw zakgeld en de mogelijkheid om rood te staan. Daarnaast kun je de taal en valuta instellen.

Vervolgens download je voor je kind de app Otly! Jr. Je kind heeft toegang tot de junior-app met de gebruikersnaam en pincode, die je eerder hebt aangemaakt.

Wat kun je met de Otly!-app?

De app fungeert voor je kind als digitaal spaarvarken en werkt voor de ouder als 'tracker' om zakgeld bij te houden. Het plan van Otly! is om de functionaliteiten van de app uit te breiden. Als kinderen straks ook met een zogenoemde 'Otly-card' hun zakgeld kunnen uitgeven in winkels en online-aankopen kunnen doen, zorgt het misschien voor wat concurrentie met de huidige jeugdbetaalrekeningen. Otly! onderzoekt ook andere functionaliteiten, zoals de mogelijkheid via social media geld te vragen aan vrienden en familie voor je verjaardag.

Let op: het gaat om virtueel geld. Dit betekent dat er geen echt geld van de rekening van de ouders wordt overgemaakt naar de kinderen. Stel dat je kind een groot bedrag bij elkaar heeft gespaard via de app, dan moet je dat als ouder nog apart houden.

Voordelen

Voor het overmaken van virtueel zakgeld worden geen kosten gerekend.

Een koppeling met een bankrekening is niet nodig.

Je kind kan geen geld kwijtraken.

Je kunt niet vergeten zakgeld te geven of het per ongeluk dubbel betalen.

Je kunt de financiën van je kind bijhouden.

Je kind kan spaarpotten aanmaken voor verschillende doeleinden. Dat helpt je kind bewust te worden van de waarde van geld.

Gegevens van jou en je kind(eren) worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

Nadelen

De algemene voorwaarden inclusief het privacy statement staan niet op de website. Het is enkel te lezen in de app. Je kunt het document niet naar je mailbox sturen.

Er is (nog) geen Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden inclusief privacy statement.

Bij het toevoegen van een kind is het registreren van de geboortedatum en het geslacht van je kind verplicht. De geboortedatum is volgens Otly! voor het toespitsen op financiële educatie. Wij vroegen Otly! waarom de registratie van geslacht nodig is. Hierop krijgen wij te horen: 'we zullen bekijken of we in de volgende versie mogelijk kunnen maken dat een naam volstaat.'

Het af- en bijschrijven is afgerond op €0,10. Heb je een aankoop gedaan voor je kind van €4,95, dan kun je in de app €4,90 of €5 afschrijven en niet het exacte bedrag.

Stel dat je kind een groot bedrag bij elkaar heeft gespaard via de app, dan moet je dat als ouder nog apart houden.

Als ouder kun je er via de instellingen voor kiezen om rood staan mogelijk te maken, bijvoorbeeld als je kind geld leent voor een grotere aankoop. Bij een jeugdbetaalrekening is het niet mogelijk om rood te staan. Dit aspect van financiële educatie ontbreekt.

Wie is Otly?

Otly! is ontwikkeld door startup Oink-Oink! B.V. opgericht in februari 2015. De app heeft momenteel geen verdienmodel. De app is gebouwd met hulp van investeerders, die ook de toevoegde waarde van een bank voor kinderen (dat Otly! uiteindelijk wil worden) zien.

In de toekomst zal de app op meerdere manieren inkomsten genereren. Dit zal echter pas kunnen gebeuren als de app gekoppeld is aan echt geld. De eerste manier is door het mogelijk te maken om vanuit de app aankopen te doen. Denk hierbij aan Pokémon Go credits, Playstation punten of op de webshops van door ouders geselecteerde winkels. Een percentage van de verkoop gaat in zo’n situatie naar Oink-Oink! B.V.

