Eerste indruk|Rabobank heeft sinds kort de gratis zakgeld-app Rabo PinPin voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. PinPin is een virtuele pinguïn die je kind - net als de Tamagotchi uit de jaren ’90 - dient te verzorgen zoals kietelen, wassen en voeren. Met de app kan je kind leren omgaan met geld door het spel te spelen. Wat onderscheidt de app van andere zakgeldapps?

Spelenderwijs omgaan met virtueel geld

Waar een zakgeldapp vooral een hulpmiddel is om je kind te leren omgaan met zakgeld en het bijhouden ervan, gaat het bij de Rabo PinPin juist om spelenderwijs omgaan met virtueel geld. Je kunt de app gebruiken zonder koppeling met de bankrekening van je kind.

Als je de app koppelt aan de Raborekening, kan je kind met de app aan de slag gaan met sparen. Het nadeel is dat je de app niet kunt koppelen aan een andere kinderbankrekening dan de TopKidRekening of de JongerenRekening van de Rabobank. Het is een manier voor de bank om jonge klanten binnen te hengelen.

Hoe werkt het?

Je downloadt de app op je smartphone of tablet (Android/iOS). Vervolgens download je de markers van de website van de Rabobank. Een marker is een document dat je kunt printen en aan je kind geeft. In de app scan je het document. Na het scannen zie je een ei dat je door erop te klikken uitbroedt tot pinguïn PinPin verschijnt. Je kind kan dan PinPin kietelen, wassen en voeren. Als je een kinderbetaalrekening van de Rabobank koppelt aan de app, kun je meer doen met de app zoals spaarpotjes maken.

Wat kan je kind met de app?

De app is een spel waarbij je kind pinguin PinPin tevreden stelt en daarmee pegels verdient om eten te kopen en om PinPin aan te kleden. De app is bedoeld om kinderen te leren zorgvuldig om te gaan met de verkregen pegels. Het gaat om virtueel geld. Het is niet mogelijk om direct met echt geld te betalen vanuit de app.

Als je een Raborekening van je kind hebt gekoppeld aan de app, kun je via de homepage van de app naar het gedeelte voor ouders. Daar zie je de spaarpotjes die je kind heeft aangemaakt.

Andere zakgeldapps

Rabo PinPin is niet de eerste zakgeldapp in de markt. Andere zakgeldapps zijn bijvoorbeeld Otly! en Mijn Zakgeld (alleen voor Android). De gemene deler van de apps is dat kinderen leren omgaan met geld.

Het verschil tussen Rabo PinPin met de andere apps is dat met techniek ‘Augmented Reality’ het mogelijk is objecten zoals pinguïn PinPin te projecteren in je omgeving. De animatie zet aan tot spelen en leren omgaan met virtueel geld.

Rabo TopKidrekening

De Rabobank stopt per 1 december met de TopKidrekening. Bestaande TopKidrekeningen worden dan omgezet naar de Jongerenrekening. Hiermee veranderen de voorwaarden, mogelijkheden en aanvangsleeftijd (0 in plaats van 9 jaar) van de Jongerenrekening.

