Tariefbescherming van Paperflies

Eerste indruk|Wie kent het niet; je oriënteert je op internet voor een reis of vlucht en als je op een later moment gaat boeken is de prijs alweer gestegen. Nieuw bij zoekmachine Paperflies is de optionele service ‘Tariefbescherming’ waarmee je een vliegticketprijs tot 30 dagen kunt vastzetten. Zoekmachine Paperflies vergelijkt reiswebsites en hotelwebsites om je vervolgens te informeren over de beste aanbiedingen. Paperflies is geen reisagent maar leidt je naar de website van de aanbieder waar je de boeking maakt.

Conclusie

Met de nieuwe functionaliteit op de vergelijkingssite kun je een voor jou gunstige aanbieding vastzetten. Voordat de 30 dagen zijn verstreken, besluit je wel of niet de vlucht te boeken. Deze service is handig als je een mooie aanbieding ziet en meer tijd wilt kopen om bijvoorbeeld je reisplannen af te ronden. Wel is de service beperkt tot het beschermen van maximaal 4 personen en heb je een creditcard of PayPal-account nodig om van deze service gebruik te maken.

Tariefbescherming

Je kunt bij de boeking kiezen om tegen betaling van een bedrag van €4 tot €31 tariefbescherming af te nemen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de ticketprijs en een risico-inschatting hoe snel de vlucht in prijs gaat stijgen. Bij een prijsstijging binnen de geldigheidstermijn (maximaal 30 dagen) krijg je dan een vergoeding tot €200 per passagier. Hoe lang de prijs kan worden vastgezet, is afhankelijk van de vluchtkeuze.

Stel je ziet een ticket voor €500 en je neemt de tariefbescherming. Ondertussen stijgt de prijs naar €800. Dan kom je per saldo op een prijs van €600.

De maximale vergoeding van €200 is inclusief alle door de overheid opgelegde belastingen en heffingen, naast eventuele opgelegde verplichte kosten of toeslagen van de luchtvaartmaatschappij. Kosten voor annulering of wijziging, bagage, maaltijd of zitplaatsen zijn uitgesloten van dekking. Eveneens zijn andere opties - die geen verplicht onderdeel van de reis zijn - uitgesloten, zoals 'priority boarding'.

Hoe werkt het?

Als je met je muis over de vluchtaanbieding gaat, dan verschijnt er rechts onderin de tekst ‘Prijs reserveren voor €x’. Als je daarop klikt kun je de service tariefbescherming afnemen door te betalen met je creditcard of via je PayPal-account. Na het boeken van deze service ontvang je een bevestiging van de tariefsbescherming, de vluchtdetails waarvoor de tariefbescherming geldt en een stappenplan hoe je er gebruik van kunt maken.

Ook krijg je een melding van Paperflies als de tarieven dalen. Het voordeel is dan dat je meer kunt besparen door het uitstellen van het boeken. De service tariefbescherming wordt aangeboden door de Amerikaanse samenwerkingspartner Flyr.

Pluspunten

Alle prijzen voor vliegtickets zijn inclusief belastingen en kosten.

Paperflies ontvangt een vergoeding van de reisaanbieder wanneer je boekt. Dit heeft geen effect op de prijs.

In de Privacy Policy staat dat je persoonsgegevens en informatie, met betrekking tot de pagina’s die je op de website hebt geraadpleegd, niet worden verstrekt aan derden.

Minpunten

De voorwaarden van de tariefbescherming zijn alleen in een Engelstalige versie beschikbaar.

Tariefbescherming is (nog) alleen af te nemen door betaling met creditcard of PayPal-account.

Klantenservice is telefonisch slecht bereikbaar tijdens kantoortijden.

Alternatieven

Op internet zijn meer meta-vergelijkingssites: bijvoorbeeld Chaser, Google flights, Momondo en Skyscanner. Dit soort websites inventariseren net als Paperflies permanent de vluchttarieven op internet en zetten die op een rij. Ook kun je de tarieven bekijken op grotere boekingssites zoals Expedia. De genoemde alternatieven bieden geen tariefbescherming aan. Paperflies heeft hiermee een primeur in Nederland. Er zijn wel reisbureaus die aanbieden om een optie te nemen: ze reserveren dan vrijblijvend een stoel op een vlucht, zodat je even kunt nadenken zonder dat de prijs wijzigt.

Betalen met iDeal

Paperflies laat in een reactie op deze eerste indruk weten dat iDeal binnenkort wordt toegevoegd als betaalmogelijkheid voor tariefsbescherming.

