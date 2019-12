Conclusie

De WerkZorgBerekenaar is gelanceerd door Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in samenwerking met Women Inc. De rekenhulp helpt je eenvoudig bij het maken van keuzes in het combineren van ouderschap en werk. Verder bevat de tool handige tips hoe je zaken kunt aanpakken als je van plan ben iets te veranderen.

Nadeel is dat de rekenhulp je vakantiegeld uitsmeert over een jaar, waardoor je maandinkomen hoger lijkt dan deze werkelijk is per maand. Ook moet je je huur of hypotheek zelf nog van het besteedbaar maandinkomen aftrekken.

De WerkZorgBerekenaar is handig om te zien wat jouw financiële plaatje is; wat je per maand te besteden hebt. Let op dat de uitkomst van het financiële overzicht een indicatie is. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Zo werkt het

Ga naar de site van WerkZorgBerekenaar.

Vul je gegevens in, die van je partner (indien van toepassing) en gegevens over kinderopvang, woning en spaargeld. Als je een onmogelijk getal invult dan kleurt het veld oranje en kun je niet verder naar de volgende stap.

Er verschijnt een overzicht van je besteedbare inkomen per maand.

Vervolgens kun je met min- en plusknoppen de werkuren en de uren voor kinderopvang aanpassen om te zien wat het effect op je maandinkomen is in een andere situatie.

Je kunt het resultaat printen.

Je slaat de (persoons)gegevens automatisch op als je de internetbrowser sluit. Deze gegevens worden door het Nibud niet aan derden beschikbaar gesteld.

Let op: vakantiegeld geeft vertekend beeld

Voor het berekenen van heffingskortingen en toeslagen kijkt de tool naar je jaarinkomen. In het financiële plaatje is het vakantiegeld over het hele jaar gespreid. Wordt jouw vakantiegeld eind mei in 1 keer uitbetaald, dan betekent dat dat je maandelijks meer te besteden hebt volgens de tool.

De meeste mensen gebruiken hun vakantiegeld echter voor andere doeleinden, niet om hun maandelijkse inkomen te verhogen. Je moet in dat geval het bedrag zelf van je inkomen aftrekken. Het zou duidelijker zijn als het bedrag als reservering wordt vermeld in het overzicht.

Huur of hypotheek nog aftrekken

Ondanks dat je de kosten van de huur of hypotheek invult in de rekentool, moet je het zelf nog wel van het besteedbaar inkomen aftrekken. In de berekening wordt gekeken naar de inkomstenkant, niet naar de kosten/uitgaven van je hypotheek.

Als je een hogere hypotheekrente invult, krijg je meer hypotheekrenteaftrek en houd je netto dus meer over. Echter van dat besteedbare inkomen moet je ook hoge rente betalen. Het is daarom belangrijk dat je de juiste gegevens invult.

Extra vaste lasten niet meegerekend

Mogelijk gaan je vaste lasten omhoog als je minder gaat werken en minder kinderopvang nodig hebt. Denk aan de toenemende kosten van gas, licht en boodschappen als jij en je kinderen vaker thuis zijn. De kinderopvang zorgt waarschijnlijk voor eten, soms ook voor avondeten en luiers. De rekentool houdt hier geen rekening mee, dus dat moet je zelf in de gaten houden.

