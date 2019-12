Koelstra Travelsleeper T5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rechthoekig bedje zonder bodemverhoger. Je kunt er een los matras bijkopen, maar dit raden wij om veiligheidsredenen af. Het bedje heeft 2 wielen en een kruipluik. Verkrijgbaar in 5 kleuren. Dit bedje is naar aanleiding van onze testresultaten inmiddels aangepast. Beide versies zijn op de markt. Alleen aan de hoeken kun je zien of het een oud of nieuw model is.