Claims als puur en natuurlijk

Op allerlei producten zie je claims over hoe ‘natuurlijk’ of ‘puur’ een product is. Of dat er natuurlijke ingrediënten in zitten. Maar wat zeggen deze claims eigenlijk?

Wij hebben een aantal producten met zulke claims onder de loep genomen. Ook vroegen we aan een panel van 1072 consumenten hoe ze naar zulke verpakkingsclaims kijken en hoeveel waarde ze eraan hechten.

