Gedoe met garantie

Net als 4 jaar geleden vroegen we ons panel van ruim 10.300 leden naar ervaringen met de garantieafhandeling bij webwinkels. De tevredenheid blijkt iets gegroeid. Maar nog steeds is 1 op de 5 niet tevreden. Vooral op communicatievlak is er nog veel te winnen.

Wat moet je doen als je product kapotgaat? En hoe zit het met de garantie en je rechten?

Lees ons advies over garantie