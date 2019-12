Prijspeiling verspakketten

Het aanbod aan verspakketten in de supermarkt is de laatste jaren flink toegenomen. Inmiddels koopt 1 op de 4 huishoudens weleens zo’n pakket. Wij peilden de prijzen van 5 - min of meer vergelijkbare - maaltijden bij de 4 grootste supermarkten. Opvallend is dat je voor het gemak van een verspakket bijna nooit extra betaalt. Het volledige artikel lees je in Consumentengids 1 - 2020.