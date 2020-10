Slimme lampen

Het is weer tijd voor sfeervolle verlichting in huis, die handig te bedienen is. In 2019 testten we 8 slimme peertjes. Dit jaar hebben we 8 slimme ledspots getest. De spots zijn beoordeeld op lichtkwaliteit, gebruiksgemak en de slimme mogelijkheden. De Testoordelen lopen uiteen van een 5,4 tot een 8,1.

Lees meer over slimme ledspots