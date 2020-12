Supermarktinnovaties

In steeds meer supermarkten kun je kiezen tussen afrekenen bij een gewone kassa of zelf scannen. Ook online bestellen en thuis laten bezorgen is vaak mogelijk. Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe manieren van boodschappen doen? En hoe netjes gaan de supermarktketens om met je persoonsgegevens?

De voor- en nadelen van de nieuwe manieren van boodschappen doen lees je in Consumentengids 1/2021.

Bekijk de resultaten van ons privacy-onderzoek.