Te grote verpakkingen

Verpakkingen in de supermarkt vechten om je aandacht. Hoe groter de zak of de doos, hoe meer kans op aandacht. Mede daarom zit er vaak meer lucht dan product in. Tijdens een steekproef stuitten we op tientallen verpakkingen met meer lucht dan product. Dat is misleidend en onnodig vervuilend.