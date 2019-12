Zonnepanelen huren

Wie zonnepanelen huurt, betaalt de huur van het systeem en de rest van de opbrengst gaat in eigen zak, zónder dat je een flinke investering hoeft te doen. Gratis geld dus, lijkt het. Maar is dat ook zo? We beantwoorden 8 vragen over de voor- en nadelen van zonnepanelen huren.

Lees het artikel over zonnepanelen huren (pdf)