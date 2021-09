Coronatests

Een ademtest, ook wel e-nose of blaastest genoemd, is vooral geschikt om mensen in korte tijd op het coronavirus te screenen. Een ademtest kan besmetting uitsluiten, maar niet aantonen. Bij een ademtest wordt de lucht die we uitademen geanalyseerd via een zogenoemde e-nose. Een elektronische neus dus, die als het ware kan ‘ruiken’ of iemand besmet is met het coronavirus. De e-nose kan bij ongeveer 70% van de testpersonen een besmetting met hoge waarschijnlijkheid uitsluiten. Bij de overige 30% is een aanvullende test nodig.

Voordelen:

Er zijn veel tests mogelijk in korte tijd.

De uitslag is snel bekend.

De test is non-invasief; er is geen monster uit keel en neus nodig.

Er is geen laboratorium nodig.

Nadelen: