Een 4-seizoenendekbed bestaat uit 2 delen: een zomerdeel en een winterdeel. De voordelen zijn duidelijk. Ze houden je warm in de winter en koeler in de zomer. Ze zijn wel duurder en het deel dat je niet gebruikt moet je ergens opbergen.

Een goed dekbed houdt je warm, laat (transpiratie-)vocht door en is tegelijkertijd niet te zwaar. De eigenschappen van het vulmateriaal bepalen hoe een dekbed 'presteert'.

Maar niet iedereen houdt van even warm. En in de zomer heb je vaak een minder warm dekbed nodig dan in de winter.

4-seizoenen: 2 dekbedden

Een 4-seizoenendekbed bestaat uit 2 dekbedden. Het dunste dekbed is het zomerdekbed, het dikkere het winterdekbed. Je kunt de 2 delen ook combineren voor een extra dik (en warm) dekbed.

De voordelen zijn duidelijk: je kunt veel meer varieren. Maar de nadelen liggen ook voor de hand. Een 4-seizoenendekbed is duurder en het deel dat je niet gebruikt moet je opbergen.

All year

Een 'all year-dekbed' is bedoeld om het hele jaar te gebruiken. Deze dekbedden hebben een gemiddelde hoeveelheid vulmateriaal.

Warmteklassen

Op sommige dekbedden staan warmteklassen. Er zijn 4 klasses:

Klasse 1 is het warmst.

Klasse 4 is het koelst.

Hoe lager de warmteklasse, des te dikker en zwaarder het dekbed. Klasse 1 is ongeveer 9 cm dik en klasse 4 maar ongeveer 3 cm.

Materiaal en vulgewicht

Warmteklassen zijn slechts indicaties. Hoe dik (en zwaar) je dekbed is, is vooral afhankelijk van het vulmateriaal. Een indicatie voor de warmte van een dekbed is de hoeveelheid vulmateriaal of het vulgewicht, meestal aangeduid als gram/m2.

Maar let op: je kunt de vulgewichten van 2 dekbedden alleen vergelijken als de vulling van hetzelfde materiaal is.

Wol is relatief zwaar. Een met wol gevuld lits-jumeaux dekbed van klasse 1 kan bijna 4 kilo wegen. Terwijl een met dons of polyester gevuld dekbed van dezelfde maat anderhalve kilo lichter kan zijn.

De warmteklasse kun je iets beter gebruiken dan het vulgewicht voor het vergelijken van dekbedden met verschillende soorten vullingen.

Bij 4-seizoenendekbeden is het dunste dekbed meestal warmteklasse 4, en de dikkere klasse 3. Als je ze op elkaar legt of knoopt zijn ze samen klasse 1. 'All year'-dekbedden zijn meestal warmteklasse 3 of 2.

