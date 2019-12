15% van de jongeren heeft overgewicht

Nieuws|Van de jongeren tussen de 2 en 25 jaar heeft ongeveer 15% last van overgewicht. 3% kampt met ernstig overgewicht. De jongeren zelf vinden dat ze in goede gezondheid verkeren.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 2010 en 2012 bleek 15% van de jongeren (2 tot 25 jaar) te kampen met overgewicht. 3% had zelfs last van ernstig overgewicht. Jongeren uit huishoudens met de laagste inkomens bleken vaker last te hebben van overgewicht (19%) dan jongeren uit huishoudens met de hoogste inkomens (11%). Ook bleken deze jongeren vaker last te hebben van ernstig overgewicht, 5% voor de laagste inkomens tegenover 3% bij de hoogste inkomens.

Ouder

De hoeveelheid jongeren met overgewicht loopt wel op naarmate ze ouder worden. Zo heeft bij de 2 tot 18 jarigen bijna 13% last van overgewicht. Bij de 18 tot 25 jarigen is dat bijna 20%.

Huisarts

De jongeren blijken hier zelf niet zo mee te zitten. 93% beoordeelt de gezondheid als goed. Jongeren uit de laagste inkomensgroep bezoeken wel iets vaker de huisarts (69%) dan jongeren uit de hoogste inkomensgroep (64%).

Lees wat je kan doen als jouw kind overgewicht heeft of bereken of je kind een goed gewicht heeft.

Wil je afvallen en zoek je een goed dieet? Kijk dan welk dieet bij je past!