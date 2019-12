Albert Heijn test allergiescanner

Klanten met een allergie kunnen bij Albert Heijn in Huizen laten nagaan of hun aankopen riskante stoffen bevatten. Onlangs is een proef met deze Allergie-check begonnen.

Zelfscanner

De Allergie-check is een extra optie van de zelfscanner: een apparaat waarmee consumenten zelf hun boodschappen kunnen afrekenen. Klanten geven aan welke allergie(ën) zij hebben en deze worden gekoppeld aan hun bonuskaart. Bij het inscannen van de producten waarschuwt de zelfscanner bij producten die allergenen bevatten.

Service

Uit een onderzoek dat twee jaar geleden in Zaandam gehouden werd, bleek dat er veel behoefte was aan een dergelijke service. Momenteel staan alleen de producten van het eigen merk van AH in de scanner. Tijdens de proef in Huizen, die negen maanden duurt, wordt gekeken of er ook A-merken in de scanner kunnen worden opgenomen.