Nieuws|Tot en met 20 november houden de apotheken in Nederland de Diabetesweek in de apotheek. In de deelnemende apotheken kun je gratis je bloedsuikerspiegel laten testen.

Stofwisseling

Diabetes mellitus (suikerziekte) krijgt tijdens de Diabetesweek in de apotheek extra aandacht. Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij het hormoon insuline, dat door de alvleesklier wordt geproduceerd, zijn werk niet goed kan doen. Dat betekent dat de koolhydraten in de voeding onvoldoende of helemaal niet worden benut. De bloedsuikerspiegel blijft dan constant te hoog, omdat de energie niet door het lichaam gebruikt kan worden. Daarom zijn mensen met diabetes vaak moe. Overgewicht vergroot de kans op suikerziekte, omdat overgewicht de normale werking van insuline verstoort. Hoe zwaarder, en hoe langer de periode van het overgewicht, des te groter het risico van suikerziekte.

Langzame koolhydraten

Tegenwoordig wordt bij koolhydraten ook de term glykemische index (GI) gebruikt. De glykemische index drukt uit hoe snel koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen. Die snelheid is bij producten verschillend, vandaar dat je ook wel leest over 'snelle' en 'langzame' koolhydraten. Een hoge GI-waarde wil zeggen dat de koolhydraten snel worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bananen. Peulvruchten als bonen en linzen hebben juist een lage GI-waarde: de koolhydraten die erin zitten, moeten eerst in de darm worden afgebroken. Bepaalde diëten zijn mede gebaseerd op de GI. Producten met een lage GI zouden helpen om af te vallen, producten met een hoge GI zou je beter kunnen mijden.

Andere eetgewoonten

Edith Feskens, professor humane voeding in Wageningen is daar niet zo zeker van: 'Van de 80.000 mensen die we zo'n 6 jaar gevolgd hebben komen degenen die vooral voedsel met een lage GI eten, het minst aan. Maar het verschil is minimaal.' Toch zou je de GI wel als leidraad kunnen gebruiken, meent Feskens, want negatieve gevolgen zijn er niet: 'Eet meer groente en fruit in plaats van vruchtensap, vervang tarwebrood door roggebrood en eet meer pasta en minder aardappels. Vooral door aardappelpuree schiet je bloedsuikerspiegel omhoog. De structuur van de koolhydraten verandert door er puree van te maken.' Is de invloed op overgewicht dus nog onvoldoende duidelijk, de aanwijzingen dat voedsel met een lage GI bijdraagt aan het voorkomen van diabetes zijn overtuigender, aldus Feskens in de Gezondgids special, die verschijnt op 10 december.