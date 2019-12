Gezond Slank met Dr. Frank op nummer 1

Nieuws|Het boek Gezond Slank met Dr. Frank van internist Frank van Berkum staat twee weken na verschijning al op de eerste plaats van De Bestseller 60. Dit is de lijst van de 60 best verkochte boeken van de afgelopen week, uitgegeven door de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het boek is inmiddels toe aan de vierde druk.